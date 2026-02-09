Российских молодоженов заселили на пепелище вместо отеля на Бали

SHOT: на Бали молодоженов из России заселили в отель, сгоревший в Новый год

На Бали российских молодоженов заселили на пепелище вместо забронированного отеля, который сгорел еще в Новый год. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, пара планировала остановиться в отеле в районе Улувату, где она отдыхала в марте 2025 года. Россияне забронировали заранее номера и внесли оплату в размере 95 тысяч рублей за 15 ночей. Однако, когда они прибыли на место, вместо виллы и бассейна их ждало огромное пепелище.

Туристы выяснили, что отель сгорел в ночь на 1 января. Пожар произошел из-за одного из гостей, который неправильно запустил фейерверк. Администрация отеля и ее представители продолжали публиковать в соцсетях рекламные материалы и видеоролики о «райском» отдыхе, в которых не сообщалось о случившемся.

Молодожены обратились в администрацию отеля. Менеджеры заявили им, что не могли связаться с гостями, чтобы отменить бронь. Пара была вынуждена за свой счет переселиться в другой отель. Деньги за несостоявшийся отдых россиянам вернули. Кроме того, турагентство выплатило им 15 тысяч рублей за моральный ущерб.

7 февраля Telegram-канал Baza сообщил, что российские туристы оказались в больницах Таиланда из-за массового отравления. Граждане РФ приехали в один из отелей Пхукета. Как рассказала одна из пострадавших, жительница Воронежа, среди путешественников в ее группе шесть человек пожаловались на признаки отравления. Позже сама женщина и ее знакомые заметили у себя симптомы. Всего на недомогание пожаловались минимум 19 россиян, заехавших в один отель.

