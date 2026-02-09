AgoraVox: вступление Украины в ЕС не будет компенсацией за потери в ходе СВО

Членство Украины в Евросоюзе не будет компенсацией за понесенные страной издержки и потери в ходе специальной военной операции (СВО) РФ. Об этом в своей статье написал автор французского портала AgoraVox.

«Членство в Европейском союзе было обещано Киеву как своего рода компенсация за понесенные им издержки», — заявил он.

По словам автора, украинцам внушают, что они вскоре станут полноправными членами «большой европейской семьи». Однако реальность, как отметил он, «бесконечно далека от идиллической картины». Брюссель никогда всерьез не рассматривал вопрос о принятии Украины в Е, подчеркнул автор.

Новость дополняется.