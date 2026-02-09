Размер шрифта
Малинин выиграл произвольную программу в командном турнире на Олимпиаде в Италии

Фигурист Малинин взял золото в произвольной программе командного турнира ОИ-2026
Naoki Nishimura/Global Look Press

Американский фигурист Илья Малинин занял первое место в произвольной программе в командном турнире в рамках Олимпийских игр в Италии.

В ходе выступления спортсмен продемонстрировал четверной флип, тройной аксель, четверной лутц, тройной риттбергер, четверной лутц (степ-аут) и каскад. Кроме того, в прокате Малинин исполнил связку четверной тулуп + ойлер + тройной флип, а также комбинацию четверной сальхов + тройной аксель. Судьи оценили выступление американского фигуриста на 200,03 балла.

Второе место занял спортсмен из Японии Сюн Сато с результатом в 194,86 балла. Замкнул тройку лидеров Маттео Риццо, его прокат судьи оценили на 179,62 балла.

7 декабря Малинин сенсационно проиграл короткую программу в командном турнире на зимней Олимпиаде, уступив золотую медаль японскому фигуристу Юме Кагияме. Третьим стал представитель Канады Стивен Гоголев.

Зимние Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля 2026 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее Малинин рассказал, что его мама не приедет на Олимпиаду.
 
