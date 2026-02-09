Появилось видео нападения агрессивного бабуина на россиян, перекусывающих на экскурсии

SHOT: агрессивный бабуин напал на туристов из Казани во время экскурсии по ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) агрессивный бабуин атаковал туристов из России. Видео опубликовал Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что путешественники из Казани во время экскурсии по стране вышли насладиться видами. Они перекусывали мороженым и чипсами, когда на них набросилась обезьяна и попыталась отобрать еду.

В ролике слышно, как россиянка испуганно кричит, а ее спутник матерится. При этом мужчина пытался напугать бабуина, громко закричав, а девушка, убегая, потеряла шлепанец и сумку.

В январе на группу туристов из РФ в национальном парке на Шри-Ланке напал слон. Животное пыталось найти фрукты в автобусе путешественников. По словам местных жителей, слоны часто выходят к туристам в ожидании угощения.

Одна из путешественниц дала слону фрукт, но он пришел в ярость. Животное начало трясти машину, вырвало дверь из салона и едва не опрокинуло транспортное средство. Испуганные туристы выбежали наружу и переждали нападение в стороне. Когда слон успокоился и ушел, путешественники забрали оторванную дверь и продолжили поездку.

