Бывшие россияне во главе с дочерью Тутберидзе сражаются за медаль Олимпиады

22:16

Это просто шедевр! Метелкина и Берулава выдали прекрасный проект и справились со своей сложной программой, несмотря на сильную нервозность.

Партнер уже в начале проката чуть запнулся на льду — видимо, конек попал в трещину. Однако это не помешало ребятам собраться и сделать почти все идеально.

Тройной подкрут — высоченный, чистейший. Секвенция — идеальна: тройной сальхов + двойной аксель + двойной аксель. Параллельный тройной прыжок — прекрасен.

Оба тройных выброса — чисто. Поддержки в очень сложных положениях выглядели немного шатко, но были исполнены.

Единственный неудачный элемент — тодес: Метелкина не смогла опуститься достаточно низко, чтобы получить больше первого уровня сложности.

В остальном все было прекрасно! Молодцы!