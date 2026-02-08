Размер шрифта
Бывшие россияне во главе с дочерью Тутберидзе сражаются за медаль Олимпиады

Фигурное катание. Олимпийские игры. Командный турнир. День 3. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане проходит заключительный день командного турнира по фигурному катанию. Мужчины, женщины и спортивные пары показывают произвольную программу. Сборная Грузии, за которую выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, — борется за первую в своей истории олимпийскую медаль в фигурном катании. Ранее Дэвис представляла Россию, но сменила спортивное гражданство в 2023 году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
22:59

К сожалению, Мэделин упала с первого прыжка — тройного лутца. Однако затем фигуристка собралась и чисто исполнила все остальные прыжки — тройной флип, тройной риттбергер, тройной сальхов, секвенцию тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель, каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, тройной тулуп + двойной тулуп. Все каскады Скизас сделала во второй половине программы, за что получит +10% к их стоимости. Браво за проявленный характер!

22:54

На льду — Мэделин Скизас из Канады!

22:45

Женщины вышли на разминку!

22:29

В 22.45 на лед выйдут женщины-одиночницы. Порядок выступлений:

22:28

Промежуточные итоги командного турнира:

22:27

Итоги выступления спортивных пар:

22:26

Оценка Миуры и Кихары — 155,55 балла.

22:25

Отличный прокат японцев! Единственная явная ошибка: на секвенции 3+2+2 ребята немного разошлись — партнер тяжело приземлился и глубоко наклонился вперед, однако удержал равновесие. Все остальное было исполнено прекрасно, а в концовке Миура и Кихара выдали все эмоции и закончили программу на высокой ноте — в высокой поддержке. Браво!

22:19

На льду — Рику Миура и Рюити Кихара из Японии!

22:18

Оценка Метелкиной и Берулавы — 139,70 балла. Судьи сняли еще один балл штрафа — видимо, за то, что партнерша немного оступилась на дорожке шагов.

22:16

Это просто шедевр! Метелкина и Берулава выдали прекрасный проект и справились со своей сложной программой, несмотря на сильную нервозность.

Партнер уже в начале проката чуть запнулся на льду — видимо, конек попал в трещину. Однако это не помешало ребятам собраться и сделать почти все идеально.

Тройной подкрут — высоченный, чистейший. Секвенция — идеальна: тройной сальхов + двойной аксель + двойной аксель. Параллельный тройной прыжок — прекрасен.

Оба тройных выброса — чисто. Поддержки в очень сложных положениях выглядели немного шатко, но были исполнены.

Единственный неудачный элемент — тодес: Метелкина не смогла опуститься достаточно низко, чтобы получить больше первого уровня сложности.

В остальном все было прекрасно! Молодцы!

22:11

На льду — бывшие россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые выступают за сборную Грузии!

22:10

Оценка Конти и Мачии — 136,61 балла.

22:08

Сара Конти и Никколо Мачии боролись за каждый элемент. Секвенция из прыжков 3+2+2 подвела ребят: партнер приземлился на две ноги и чуть не упал с заключительного прыжка; девушка скрутила меньше оборотов во втором прыжке, а также с трудом выехала с последнего прыжка.

Оба тройных выброса были выполнены хорошо, параллельный тройной прыжок и тройной подкрут — тоже. Поддержки выглядели чисто — судьи оценили их на максимальный уровень сложности. Тодес — на третий уровень.

Тренерский штаб плачет. Итальянская публика кричит в восторге. Браво за отличную поддержку!

22:03

На льду — итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачии!

21:54

На разминку вышли три пары из второй группы — Сара Конти и Никколо Мачии из Италии, бывшие россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые выступают за сборную Грузии, а также японская пара Рику Миура и Рюити Кихара.

21:53

Оценка Перейры и Мишо — 134,42 балла.

21:51

Как и предыдущий американский дуэт, Лия Перейра и Треннт Мишо выдали свой лучший прокат в сезоне! Была только одна явная ошибка: на выезде с тройного выброса партнершу закружило на месте. Второй тройной выброс получился чистым, каскад из двух прыжков — тоже, прекрасный параллельный тройной сальхов, поддержки с очень тяжелыми заходами. Ребята молодцы!

21:46

На льду — Лия Перейра и Треннт Мишо из Канады!

21:45

Оценка Элли Кам и Дэнни О'Ши — 135,36 балла. Это их лучший результат в сезоне!

21:42

Элли и Дэнни показали прекрасный прокат для своего уровня. Была лишь одна очевидная ошибка: партнершу закрутило на месте после параллельного тройного прыжка. В остальном все было хорошо. Да, Элли пришлось спасать свои выезды с тройных выбросов (она очень низко подсаживалась на приземлении), но девушка справилась. Все поддержки — четвертого уровня сложности, тройной подкрут — тоже. Молодцы!

21:37

Открывают сегодняшние прокаты Элли Кам и Дэнни О'Ши из сборной США!

21:30

Пары вышли на разминку!

21:27

Порядок выступления спортивных пар:

21:25

Спортивные пары покажут произвольную программу в 21.30 мск, женщины — в 22.45, мужчины — в 23.55.

21:20

Напомним правила командного турнира: в произвольной программе выступают пять команд. Спортсмены получают за свои прокаты баллы, которые затем переводятся в очки: за первое место даются 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. После этого очки, заработанные всеми фигуристами команды во всех программах, суммируются, и выявляются победитель и призеры Олимпийских игр.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! На Олимпийских играх проходит заключительный день командного турнира, в котором принимают участие пять сборных, — США, Япония, Италия, Канада и Грузия. Россию, к сожалению, не допустили, но в этих командах довольно много наших бывших соотечественников.

Так, за сборную Грузии выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в танцевальном дуэте с супругом Глебом Смолкиным. Ребята еще на прошлой Олимпиаде-2022 представляли Россию. Сборная Грузии в целом почти полностью состоит из бывших россиян — помимо Дэвис и Смолкина, это Анастасия Метелкина и Лука Берулава (парное катание), а также Анастасия Губанова (одиночное катание). Единственный грузин, который никогда не представлял сборную России, — это чемпион Европы Ника Эгадзе. Но и он долгие годы живет в Москве и тренируется у Этери Тутберидзе.

Грузия еще ни разу не выигрывала медаль Олимпиады в фигурном катании, так что возможный успех экс-россиян в составе этой сборной будет историческим.
 
