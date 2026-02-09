В Госдуме обеспокоились фертильностью онкопациентов

В России хотят обязать онкологов перед началом лечения сообщать пациентам о методах сохранения половых клеток, передает ТАСС со ссылкой на письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко от депутата Госдумы Ксении Горячевой.

В обращении она отметила, что после химио- или лучевой терапии пациенты часто сталкиваются со сложностями, когда хотят завести детей. Если онкологи будут систематически информировать граждан о том, как сохранить половые клетки (криоконсервация), у людей появится шанс стать родителями в будущем.

Согласно тексту письма, для этого необходимо внести изменения в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по профилю «Онкология».

«Для человека, который только что услышал диагноз «рак», вопрос будущего родительства кажется далеким. Но именно в этот момент система должна работать на опережение», — отметила депутат.

Она упомянула, что часто получает обращения от людей, после лечения узнавших, что они могли сохранить возможность иметь детей, но не получили необходимую информацию своевременно.

