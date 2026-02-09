Размер шрифта
Стала известна страна «Большой двадцатки» с самым низким уровнем безработицы

Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России по итогам 2025 года зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди государств G20 («Большой двадцатки»). Об этом, ссылаясь на данные национальных статистических служб, сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года доля безработных в РФ составила 2,2%, сократившись на 0,1% по сравнению с 2024 годом. Почти такие же показатели демонстрируют Мексика (2,4%) и Япония (2,6%).

Самая высокая безработица в странах G20 зафиксирована в ЮАР (31,9%). Значительный уровень незанятого населения зарегистрирован во Франции и Турции (по 7,7%) и Канаде (6,8%).

В 2025 году рост безработицы произошел в девяти странах «Большой двадцатки». Больше всего, с 4,4 до 5,1%, безработица увеличилась в Британии. Во Франции за аналогичный период доля безработного населения возросла на 0,4%, в США, ФРГ и Южной Корее на 0,3%.

В семи государствах G20 доля безработных уменьшилась. В Индии уровень безработицы снизился на 1,6%, до 4,8%, что стало минимальным показателем за многие годы.

До этого сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в России пройдет плановая индексация социальных выплат, в результате которой максимальное пособие по безработице увеличится на 5,6%.

Ранее в России объяснили причины низкой безработицы.
 
