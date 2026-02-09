Россия впервые показала новейшую РСЗО, которую апробируют на СВО

На выставке в Эр-Рияде Россия впервые показала новейшую РСЗО (реактивную систему залпового огня) «Сарма», передает ТАСС.

Агентство уточнило, что на выставке World Defense Show 2026 система была представлена как средство нанесения огневого поражения в едином разведывательно-ударном комплексе. Партия новых РСЗО уже поставлена ВС России и испытывается в условиях СВО.

РСЗО «Сарма» сконструирована на базе полноприводного шасси с колесной формулой 8х8, использует калибр 300 мм и предназначена для эффективного поражения разнообразных целей, включая пехоту, артиллерийские позиции, бронированную технику, средства противовоздушной обороны противника и другие военные объекты.

Кроме этой системы, РФ показала на выставке бронетранспортер БТР-22, беспилотник Supercam S350 и комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А». Все образцы вооружения прошли проверку в условиях реальных боевых действий.

