Общество

Назван неочевидный признак рака легких

Mirror: рак легких можно определить по отсутствию зазора между пальцами рук
Медицинские специалисты заявили, что изменения формы пальцев рук могут свидетельствовать о наличии у человека рака легких. Об этом сообщает британская газета The Mirror, ссылаясь на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.

По словам специалистов, существует простой тест, который может помочь выявить рак легких на ранних стадиях, что потенциально может спасти жизни.

«Он заключается в том, чтобы сопоставить ногти пальцев правой и левой руки и прижать их друг к другу», — говорится в публикации.

В ней отмечается, что в норме между пальцами должен появиться зазор в виде ромба. Если же он отсутствует, то это может говорить об утолщении последних фаланг пальцев на руках. Этот симптом наблюдается у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легких и у 4% людей с мелкоклеточным раком легких.

Как подчеркивается в статье, положительный результат такого теста нельзя рассматривать как обязательный признак наличия злокачественного новообразования, однако специалисты советуют обращаться к врачу в случае изменения формы пальцев рук.

До этого директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный специалист Минздрава России по торакальной хирургии Петр Яблонский рассказал, что использование низкодозной компьютерной томографии (НДКТ-скрининга) для диагностирования рака легкого может спасти миллионы жителей России.

Ранее были названы три группы людей с высоким риском рака легких.
 
