В регионах Западной Украины упало давление газа

В Ивано-Франковской и Львовской областях Украины упало давление газа

В Ивано-Франковской и Львовской областях Украины снизилось давление газа. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua», ссылаясь на региональные паблики в социальных сетях.

СМИ не приводит подробностей.

Накануне сообщалось, на большей части территории Украины действуют аварийные отключения электричества.

7 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающей в интересах украинской армии. В ведомстве отметили, что все назначенные объекты были поражены.

Как заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, российские военные ударили по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 кВ. По словам эксперта, атакованная электроподстанция, расположенная во Львовской области, выполняет функцию регулирования электроснабжения западных областей Украины.

Ранее сделанный украинцами запас аккумуляторов достиг мощности целой АЭС.