Глава МИД России Сергей Лавров во фрагменте интервью телеканалу «НТВ» заявил, что РФ ведет на Украине спецоперацию, а нападать на Европу не собирается, потому что это «совершенно ни к чему».

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что в случае атаки европейских стран на Российскую Федерацию последует «полноценный военный ответ». Он будет дан всеми доступными РФ средствами, согласно «доктринальным документам на этот счет».

В январе издание Politico сообщило, что усилия Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Соединенного Королевства. Это свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. В статье отмечалось, что Лондон настаивает на усилении давления на Москву, поскольку якобы именно Киев и его сторонники устанавливают условия мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее премьер Чехии назвал виновного в срыве переговоров России и Украины в 2022 году.