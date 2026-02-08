Размер шрифта
Лавров: России совершенно ни к чему нападать на Европу

Лавров: Россия даст полноценный военный ответ в случае нападения Европы
Kevin Lamarque/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров во фрагменте интервью телеканалу «НТВ» заявил, что РФ ведет на Украине спецоперацию, а нападать на Европу не собирается, потому что это «совершенно ни к чему».

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что в случае атаки европейских стран на Российскую Федерацию последует «полноценный военный ответ». Он будет дан всеми доступными РФ средствами, согласно «доктринальным документам на этот счет».

В январе издание Politico сообщило, что усилия Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Соединенного Королевства. Это свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. В статье отмечалось, что Лондон настаивает на усилении давления на Москву, поскольку якобы именно Киев и его сторонники устанавливают условия мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее премьер Чехии назвал виновного в срыве переговоров России и Украины в 2022 году.
 
