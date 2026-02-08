Зеленский рассказал, почему у него нет времени на кофе

Зеленский намекнул, что свет на Украине есть благодаря его стараниям

Президент Владимир Зеленский дал понять, что свет на Украине еще есть якобы только благодаря его стараниям, передает украинское издание «Страна.ua».

«У меня просто нет времени на кофе, на чай, понимаете, на 300 публикаций за одни сутки. Просто нет. Просто света не будет», — заявил он.

Зеленский добавил, что можно быть классным блогером, но «тогда все».

8 февраля в «Укрэнерго» сообщили об аварийных отключениях электричества в республике. По данным компании, уровень дефицита мощности и повреждения сетей передачи и распределения электроэнергии не позволяют отменить их в большинстве регионов.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве увеличилось количество домов без отопления.