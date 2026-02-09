Размер шрифта
В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в РФ штамме коронавируса

Роспотребнадзор: в России вариант XFG является доминирующим штаммом COVID-19
Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В России вариант XFG («Стратус») по-прежнему является доминирующим штаммом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

По данным ведомства, доля этого варианта составляет 99% среди новых случаев коронавируса.

Также в пресс-службе отметили, что из данных международной базы GISAID следует, что «Стратус» также продолжает доминировать в мире и в среднем достигает около 65%, занимая первое место по числу новых выявленных случаев. В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — порядка 50%.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новых значимых мутаций COVID-19 не наблюдается.

Тогда же научный руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что люди, привитые ранними версиями вакцин от коронавируса, не имеют иммунитета к новым циркулирующим штаммам. Он отметил, что новые варианты, такие как «Стратус» и «Нимбус», более заразны и могут приводить к осложнениям у людей из групп риска.

Ранее ученые раскрыли последствия COVID-19 для человеческого мозга.
 
