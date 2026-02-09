Размер шрифта
«Атаки не прекращались»: на Запорожской АЭС рассказали о положении дел

На Запорожской АЭС заявили о напряженной ситуации из-за атак ВСУ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции напряженная из-за украинских атак, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, атаки ВСУ не прекращались.

«Исключение составляли периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ», — отметила Яшина.

До этого Reuters сообщило, что ЗАЭС стала «камнем преткновения» на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби на прошлой неделе. По информации агентства, российская делегация выступила против варианта передачи станции под контроль США и настаивала на том, чтобы объект находился под контролем Москвы. Кроме того, стороны не достигли прогресса по вопросу Донбасса. Однако украинские официальные лица выразили готовность рассмотреть «нестандартные решения».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее на Украине под удар ВС РФ попала «основа энергосети».
 
