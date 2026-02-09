Появились подробности о задержанном пособнике покушения на генерала Алексеева

Задержанный пособник покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин многократно размещал на различных площадках свое резюме в поисках работы в России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина по образованию является инженером связи, однако с 2016 года он искал работу в сфере кадровой службы или управления. В то же время Васин был открыт к предложениям о работе по преподаванию ОБЖ или управлению штабом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В резюме среди своих особых качеств он выделял дисциплинированность, ответственность и подготовленность к сложным ситуациям. Кроме того, он отмечал свою физическую выносливость, владение английским языком на уровне выше среднего, а также обладание водительскими правами категории В.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Васин имеет долг в общей сложности свыше 831 тыс. рублей — средства взыскивают в принудительном порядке.

Утром 6 февраля на замначальника ГРУ Владимира Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее «Известия» писали, что стрелявший в генерала Алексеева был знаком с пособником минимум 20 лет.