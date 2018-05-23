Трамп: даже шпион в моем штабе не нашел «сговора с Россией»

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что информатор ФБР, который работал в его предвыборном штабе в 2016 году, не нашел никакого «сговора с Россией».

«Шпион из моего штаба никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари (Клинтон) выиграть», — написал Трамп.

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Ранее Трамп заявил, что если слежка ФБР за его предвыборным штабом в 2016 году будет доказана, это станет позором для всей страны.

22 мая официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что генеральный инспектор министерства юстиции США изучит действия ФБР в отношении предвыборного штаба Трампа.