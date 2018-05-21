Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента

Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства, существующих между странами.

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«Президент России пожелал Н.Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной социально-экономических задач, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа», — говорится в сообщении.

Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле.