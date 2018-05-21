Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все губернаторы областей страны должны быть заменены. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается других органов есть определенные законодательные проблемы, и мы попытаемся решать вопросы с учетом этих проблем», — сказал Пашинян.

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Он также добавил, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в 2018 году.

По его словам, внеочередные выборы это «единственная задача правительства».

Ранее Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией.

Как отмечалось, акции протеста в Армении не преследовали цели изменить внешнеполитический курс страны.

11 мая Пашинян подписал указ о создании администрации премьера Армении.