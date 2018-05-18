МИД Британии назвал дело Скрипалей покушением на убийство

Выписка Сергея и Юлии Скрипалей из больницы не меняет того факта, что в инциденте с ними имело место покушение на убийство с применением химоружия, передает РИА «Новости» заявление представителя правительства Великобритании.

«Это очень хорошая новость, что по оценке сотрудников больницы Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выписаться из больницы. Как ясно дали понять медицинские эксперты, господину Скрипалю потребуется постоянное лечение», — заявил представитель МИД Великобритании.

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Он отметил, что улучшение состояния пострадавших — заслуга врачей и сотрудников NHS.

«Но давайте не будем забывать, что тот факт, что все три жертвы данного инцидента были выписаны из больницы, не меняет того, что эта было наглым и бездумным нападением, покушением на убийство, с использованием незаконного химического оружия», — отметил он.

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