В КНДР пригрозили приостановить диалог с Южной Кореей

Ли Сон Гвон, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины, заявил, что диалог с властями Республики Корея может быть прерван, сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Пока серьезная ситуация, которая привела к приостановке диалога на высоком уровне между Севером и Югом, не будет решена, никогда не будет просто снова сесть лицом к лицу с представителями нынешнего режима Южной Кореи», — приводятся слова Ли Сон Гвона.

Он подчеркнул, что будущее межкорейского диалога зависит от того, как будут действовать власти Республики Корея.

Ранее в КНДР отменили встречу с властями Южной Кореей. Причиной стало недовольство северокорейской стороны военными учениями, которые проводят США и Республика Корея. Также позднее Ким Чен Ын созвал военную комиссию партии впервые за два года.