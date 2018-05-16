Матвиенко посетит КНДР с визитом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что приняла приглашение посетить КНДР и Южную Корею, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что сроки ее визитов прорабатываются.

«Я с благодарностью приняла приглашение посетить КНДР и Республику Корея. Возможности и сроки этих визитов прорабатываются», — сказала она.

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По словам Матвиенко, Совфед выступает за активизацию контактов с парламентариями КНДР.

Ранее в госдепе Соединенных Штатов заявили, что ничего не знают о возможной отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре. В Белом доме отметили, что данное место выбрано, так как оно безопасно и расположено на нейтральной территории.