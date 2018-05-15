Песков: Москва примет ответные меры на действия СБУ в отношении российских журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва примет ответные меры на действия СБУ в отношении российских журналистов, передает РИА «Новости».

«Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения», — сказал Песков.

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Он отметил, что российская сторона будет действовать квалифицированно, но напористо, стараясь максимально защитить интересы журналистов.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила,что проводит следственные действия в отношении «подконтрольных России» медиаструктур. В киевском офисе РИА «Новости» проходят обыски, руководитель представительства Кирилл Вышинский был задержан.