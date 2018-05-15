Советник Трампа рассказала о перестановках в Белом доме
Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что в ближайшее время в аппарате сотрудников Белого дома могут пройти перестановки в целях борьбы с утечками информации в СМИ. Об этом сообщает Fox News.
По ее словам, в настоящее время в Белом доме «имеют место всевозможные виды утечек» конфиденциальной информации в СМИ.
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Конуэй подчеркнула, что некоторые утечки совершают сотрудники Белого дома, которые несогласны с политикой Трампа.
Она также отметила, что уже обсуждала с президентом возможные перестановки в администрации из-за утечки информации.
Ранее Трамп заявил, что сотрудников Белого дома «сливающие» информацию в СМИ, являются «предателями и трусами».