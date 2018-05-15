NBC: США усилили охрану своих посольств в Израиле и Турции

США усилили охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции после открытия посольства в Иерусалиме. Об этом информирует NBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в посольства Соединенных Штатов в Турции, Израиле и Иордании прибыли несколько десятков морских пехотинцев.

Реклама

Как отмечается, Госдеп и Пентагон также рассматривают возможность усиления мер безопасности в посольствах США в Ливане, Египте и Пакистане.

По словам источников, американские власти опасаются протестов на фоне открытия посольства в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.