В зоне СВО погиб пресс-офицер Минобороны РФ майор Дмитрий Шутов

Минобороны сообщило о смерти пресс-офицера майора Дмитрия Шутова
Минобороны России

Пресс-офицер Московского военного округа майор Дмитрий Шутов, выполнявший боевые задачи на Купянском направлении, погиб. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда».

«Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что ушел из жизни майор Шутов Дмитрий Андреевич», — отмечается в сообщении.

В некрологе Минобороны говорится, что 31-летний офицер принимал участие в специальной военной операции с первых дней. Он организовывал работу представителей СМИ в составе пресс-центра группировки войск «Запад», а в 2024 году был назначен на должность в пресс-службе Московского военного округа.

У него остались супруга и двое сыновей. За выполнение служебного долга офицер посмертно награжден медалью «За храбрость» II степени. Шутов также отмечен медалью Суворова и другими ведомственными наградами.

До этого в зоне специальной военной операции погиб бывший корреспондент интернет-издания «Лента.ру» Николай Чигасов. По информации редакции, Чигасов получил смертельное ранение в Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Уточняется, что он погиб в середине сентября во время выполнения боевого задания в районе села Верхнекаменского под Северском.

Ранее российские военные взяли в плен бойцов ВСУ, отправленных в Купянск с особым заданием.

