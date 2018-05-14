Парламент Каталонии избрал нового главу правительства

Парламент Каталонии утвердил в качестве нового главы правительства Кима Торру, представляющего партию «Вместе за Каталонию». Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, 66 депутатов местного парламента поддержали кандидатуру Торры, 65 высказались против, четверо воздержались. Для победы Торре необходимо было набрать только большинство голосов за.

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По итогам голосования новый глава правительства региона поблагодарил бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, который и выдвинул кандидатуру Торры на этот пост.

Он также подчеркнул, что является лишь «временным» главой кабинета министров.

На прошлом заседании парламента, двумя днями ранее, утвердить кандидатуру Торры не удалось.