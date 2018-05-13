Экс-советника Трампа вызвали в сенат для показаний по «российскому делу»

Бывший советник президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг заявил, что спецкомитет по разведке сената США направил ему повестку на закрытые слушания по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы США. Об этом сообщает ABC News.

«Я счастлив там появиться и встретиться с ними», — сказал Нанберг.

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По его словам, спецкомитет потребовал от него предоставить все документы с упоминанием России, бывшего помощника Трампа Роджера Стоуна, деятельности WikiLeaks и экс-руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Ранее сообщалось, что пожертвования на инаугурацию Трампа расследуют на предмет связи с Россией.