Захарова указала на ложь Украины о фейковых новостях в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину не заниматься «откровенным подлогом» в стенах ООН. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Сначала вы организовали пропагандистский семинар по теме борьбы с пропагандой. Выдали его за мероприятие комитета по информации ГА ООН. Привезли на семинар «ветеранов АТО», которые в кулуарах угрожали российскому дипломату. А сейчас вам не нравится, что ооновцы вас поставили на место? Очередной порцией обвинений России во лжи вы только усугубляете свой позор. Ведь нам есть, что показать», — написала она.

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Захарова опубликовала скриншот приглашения Постоянного Представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором «чёрным по белому написано, что оно проходит под эгидой Комитета ООН по информации»

«А также видео четырех заявлений председателя комитета, который пытался объяснить украинской делегации в присутствии остальных членов этой структуры ГА ООН, что это не так, и комитет никаких мероприятий под своей эгидой не проводил», — добавила она.

Ранее Мария Захарова рассказала, как украинские ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату во время встречи Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной пропаганде и фейковым новостям.