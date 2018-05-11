Новый глава правящей партии Грузии выразил надежду на возобновление диалога с Россией

Новый председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр и бизнесмен Бидзина Иванишвили заявил, что международные партнеры могут сыграть значительную роль в восстановлении российско-грузинского диалога, передает РИА «Новости».

«Мы частично сумели осуществить деэскалацию отношений с Россией, и надеемся, что при помощи международных партнеров станет возможно перейти в режим диалога и выслушать друг друга. Что создаст перспективы достижения шаг за шагом поставленных перед государством задач», — сказал Иванишвили во время выступления на съезде партии, где его утвердили на пост председателя.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что отношения России и Грузии улучшились.