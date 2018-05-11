Путин встретится с Пашиняном в Сочи

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина — и с Пашиняном, и с (президентом Киргизии Сооронбаем) Жээнбековым, и с (президентом Белоруссии Александром) Лукашенко, и с (президентом Казахстана Нурсултаном) Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня», — заявил Песков.

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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян подписал указ о создании своей администрации.