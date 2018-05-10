Китай призвал не создавать «новую» ситуацию вокруг ядерной сделки по Ирану

Посол Китая в Москве Ли Хуэй заявил, что китайская сторона приложила все усилия для того, чтобы сохранить ядерное соглашение по Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай придерживается последовательной позиции и выступает за то, чтобы стороны укрепляли диалог и согласование по ситуации вокруг всестороннего соглашения, основываясь на сохранении серьезности и целостности этого соглашения, а не стремились к созданию новой ситуации», — сказал Ли Хуэй.

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По его словам, Китай готов прилагать усилия для сохранения и исполнения соглашения, а также сохранить к нему объективный, справедливый и ответственный подход.

Ранее сообщалось, что Китай сожалеет, что США решили выйти из сделки по иранской ядерной программе.