МИД России отреагировал на выход США из ядерной сделки с Ираном

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Глубоко разочарованы решением Президента США Д.Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что иранское соглашение является достоянием всего международного сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах укрепления международного и регионального мира и безопасности, а также режима ядерного нераспространения.

Как отмечается, МИД крайне обеспокоен тем, что «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права».

Ранее Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.