В Кремле началась церемония инаугурации Путина
В Кремле началась церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Глава государства пройдет через Георгиевский и Александровский залы, когда начнут бить куранты. В Андреевском зале он поднимется на трибуну, чтобы принести президентскую присягу. Путина встречают гости церемонии. Президент проходит по красной дорожке.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как пройдет церемония вступления президента России Владимира Путина в должность 7 мая
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии инаугурации.