Посол Франции: кризис на Украине без России не разрешить

Посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что кризисы на Украине и в Сирии невозможно будет разрешить без участия России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Россия нужна нам для поддержания стабильности и безопасности — и сама в них заинтересована. По многим стратегическим вопросам — безопасности, борьбы с терроризмом, экологии, изменения климата — Россия наш стратегический партнер», — сказала Берманн.

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Она также добавила, что «Москва — постоянный член Совбеза ООН, и кризисы в Сирии, на Украине без России не разрешить».

По словам посла, в настоящее время очень важно перейти от «взаимных обвинений» к конкретным действиям, «визит президента (Франции Эммануэля) Макрона — в духе этого подхода».

Ранее Макрон заявил, что хочет наладить с президентом России Владимиром Путиным «стратегический исторический» диалог.