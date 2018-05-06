Песков раскрыл сценарий инаугурации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как пройдет церемония вступления президента России Владимира Путина в должность 7 мая, передает ТАСС.

С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец, затем пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Реклама

После этого запланирован смотр парада Кремлевского полка на Соборной площади и краткое богослужение в Благовещенском соборе Кремля.

Гости инаугурации будут размещены как в залах БКД, так и на Соборной площади.

«На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании», — отметил Песков.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о возможных изменениях в составе правительства.