Володин: кандидат в премьер-министры встретится с думскими фракциями до назначения

Парламентские фракции Государственной думы проведут встречу с кандидатом в премьер-министры России до проведения заседания по его назначению, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спикера Думы Вячеслава Володина.

«Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с «Единой Россией», в 18.00 — с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» - в 10.00 и 12.00 соответственно. Заседание Государственной Думы в этом случае начнется в 15.00 8 мая», — говорится в заявлении Володина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате внесения в Госдуму кандидатуры на пост премьер-министра.