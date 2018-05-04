В Кремле заявили об отсутствии со стороны США дальнейших шагов по встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что американская сторона, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о готовности встретиться в Путиным, не предприняла никаких других шагов в этом направлении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, ясности в этом вопросе до сих пор нет.

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«Каких-то субстантивных контактов на этот счет нет, несмотря на то, что президенты России и США условились поручить министру иностранных дел и государственному секретарю вступить в контакт. Пока, несмотря на изъявленную готовность встречаться и желание встречаться президента США, каких-то иных шагов не было сделано. Ждем», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп «очень открыт» возможности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.