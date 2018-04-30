Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении

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В Армении глава оппозиции Никол Пашинян стал единственным кандидатом, выдвинутым в премьер-министры страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Фракция Национального собрания (парламента) «Елк» в соответствии с положениями конституции выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Никола Пашиняна. Других кандидатов нет», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, срок для выдвижения кандидатов истек в 17.00. Для избрания Пашиняну необходимо набрать 53 голоса из 105, для этого его кандидатуру должны поддержать и члены правящей Республиканской партии Армении.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция «Елк» официально выдвинула лидера протестов в Армении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра страны.