Порошенко рассказал, как украинская армия победила большевиков в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере рассказал о победе украинского движения на флоте в 1918 году.

«29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-жёлтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — написал Порошенко.

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К сообщению он также прикрепил изображение броненосца под украинским флагом.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по данным соцопроса, лидирует в президентском рейтинге на Украине.