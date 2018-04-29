Порошенко рассказал, как украинская армия победила большевиков в Крыму
Президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере рассказал о победе украинского движения на флоте в 1918 году.
«29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-жёлтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — написал Порошенко.
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К сообщению он также прикрепил изображение броненосца под украинским флагом.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по данным соцопроса, лидирует в президентском рейтинге на Украине.