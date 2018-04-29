Times: лидеру британской оппозиции Корбину помогали «российские боты»

«Российские боты» пытались повлиять через Twitter на результаты прошлогодних выборов в Великобритании, оказывая поддержку лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным издания, исследователи университета Суонси в Уэльсе обнаружили 6,5 тысяч твиттер аккаунтов, связанных с Россией. Данные аккаунты якобы агитировали голосовать за Корбина.

Реклама

Как отмечается, аккаунты распространяли сообщения поддержку лидера оппозиции, а также публиковали выпады в отношении правящей Консервативной партии.

В Лейбористской партии заявили, что «не в курсе каких-либо ботов» и никогда не платили «за подобные услуги кому-либо».

Ранее Корбин призвал британских консерваторов отказаться от «российских денег».