Лидер оппозиции Армении поделился взглядами на отношения с Россией

Лидер оппозиции Армении, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в случае прихода к власти оппозиция не будет устраивать геополитических реверсов. Об этом он сказал на митинге в Гюмри, пишет «Sputnik Армения».

«Они хотят показать, якобы мы будем вести экономическую, политическую, геополитическую войну против России. Я даже говорить не хочу, что мы — не враг России, это и без того ясно. Но, тем паче, мы не враги нашей страны, чтобы вести государство по неразумным, авантюрным путям», — сказал Пашинян.

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Он также отметил, что оппозиция никогда не говорила о выходе страны из ОДКБ.

«Но мы приложим усилия, чтобы эта организация была более эффективной и предоставила более серьезные гарантии безопасности Армении и Нагорному Карабаху, нежели это было по сей день», — добавил Пашинян.

Ранее он заявил, что отношения Армении и России важны, но в них есть проблемы.