Трамп сообщил о встрече с Ким Чен Ыном «в ближайшие недели»

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в течение нескольких недель встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Reuters.

«Похоже, это (денуклеаризация Корейского полуострова — «Газета.Ru») может произойти», — сказал Трамп на встрече с американскими спортсменами, принимавшими участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

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Он также выразил надежду на то, что КНДР и Южная Корея «смогут когда-нибудь жить в гармонии, процветании и мире».

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что говорить о денуклеаризации КНДР преждевременно, и сначала необходимо предоставить стране другой способ обеспечения безопасности.