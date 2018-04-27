Корейские лидеры обсудили денуклеаризацию полуострова

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чж Ин во время встречи затронули вопросы избавления Корейского полуострова от ядерного оружия, построения мира и улучшения отношений между своими странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя администрации Сеула.

«Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построения длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером», — рассказал источник.

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Ранее глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча корейских лидеров свидетельствует о возможности объединить государства.

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