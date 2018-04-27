Джонсон обсудит с НАТО «безрассудное и дестабилизирующее» поведение России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что намерен обсудить международную политику России с представителями НАТО, передает РИА «Новости» текст заявления главы британского МИДа.

«Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована быстрым ответом альянса на атаку [экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля] в Солсбери и [предполагаемую химатаку] в Сирии и проявлением солидарности с действиями Великобритании. Такую же поддержку мы встретили от ЕС и G7. Мы должны cохранять темп и привлечь Россию к ответственность за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что данная встреча будет первой для представителей НАТО после инцидента в английском Солсбери. Также из текста заявления следует, что будут обсуждаться возможные кибератаки со стороны России и другие «гибридные угрозы».

Встреча Джонсона и глав министерств иностранных дел стран-участниц НАТО пройдет в пятницу, 27 апреля.

Ранее Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для изучения «пагубного поведения» России.