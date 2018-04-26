Захарова: Запад ведет политику за «синей тряпкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика западных партнеров России проходит в тайне, словно за синей тканью, которой представители американского госдепа закрыли от камер СМИ свое проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле, передает РИА «Новости».

«Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно — мы взламываем. Парниковый эффект натуральный в госдепе. Вся дипломатия; да какая там дипломатия — вся политика за такой синей тряпкой», — заявила Захарова.

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Захарова отметила, что ей интересно, что будет делать представительница госдепа Хизер Науэрт, когда узнает «правду о своей стране».

«Эти лица себя в историю вписали, именно они будут олицетворять то, что США делали в 2018 году… как в свое время вписали себя в историю те, кто ратовал за Ирак», — заявила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва требует от Вашингтона вернуть все объекты российской собственности, захваченные в США.