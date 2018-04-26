Эксперт: cловами о выходе Трампа из сделки с Ираном Макрон попытался возбудить Европу

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев предположил, что французский президент рассказал журналистам о высоковероятном выходе США из СПВД, чтобы возбудить европейскую общественность, передает НСН.

«Макрон сделал это заявление, чтобы, может быть, нагнать волну европейских союзников, чтобы, может быть, возбудить европейское общественное мнение. Может быть, чтобы привлечь мнение Англии, Германии, Франции, потому что они являются гарантами этого соглашения по Ирану. Макрон проапеллировал к общественности, чтобы в Европе возбудить подобного рода эффект», — предположил Васильев.

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился с журналистами своим прогнозом, что США выйдут из соглашения с Ираном по ядерной программе, пишет Bloomberg. Французский президент подчеркнул, что не обладает «инсайдерской информацией» об окончательном решении президента Трампа, и что в беседе с главой Белого дома он призывал его не выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД).