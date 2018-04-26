Россия поддержала Комиссию ООН по наркотическим веществам

Министерство иностранных дел России от имени государств-единомышленников направило коллективное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в поддержку Комиссии по наркотическим веществам, сообщается на сайте ведомства.

«Данная инициатива нацелена на нейтрализацию попыток ряда государств переместить центр принятия решений по наркопроблематике в более удобные для них форматы, заточенные под продвижение нарколиберальных идей. В письме говорится, что Комиссия успешно справляется с возложенными на нее задачами, учитывает в своей работе вклад профильных органов и учреждений системы ООН», — говорится в заявлении МИДа.

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Составители письма отметили, что создание новых структур в рамках ООН, которые контролировали бы оборот наркотических веществ, будет признано «контрпродуктивным».

Помимо России письмо подписали Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Лаос, Малайзия, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Перу, Сингапур, Таджикистан, Филиппины, ЮАР.

В 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил найти пути для декриминализации наркосодержащих обезболивающих.