Путин: применение военной силы в обход СБ ООН играет на руку террористам

Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы в обход Совета Безопасности (СБ) ООН играет на руку террористам и порождает нестабильность, передает РИА «Новости» со ссылкой на приветствии Путина участникам девятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Проблемы обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне сегодня приобретают особую остроту. Во многом это связано с тем, что некоторые члены мирового сообщества все чаще пытаются игнорировать общепризнанные нормы и принципы международного права, прибегают к применению военной силы в обход Совета безопасности ООН, отказываются от переговоров как ключевого инструмента разрешения межгосударственных споров», — говорится в обращении Путина.

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Глава государства также заявил, что нынешняя встреча, проводимая в Сочи под эгидой Совета Безопасности России, дает хорошую возможность для проработки путей противодействия различным угрозам.

«Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к самому тесному взаимодействию с зарубежными партнерами на этом направлении — как в многосторонних форматах, так и на двусторонней основе», — добавил Путин.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит сотрудничать с Россией, в том числе в области внешней политики и вопросов безопасности.