Картаполов рассказал о попытках Европы догнать Россию по уровню оснащения

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Страны Европы заявляют о «российской угрозе» к 2030 году, потому что сами ожидают подтянуть оснащенность своих вооруженных сил к этому времени. Об этом заявил глава rомитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается «самой значительной» угрозой для альянса и евроатлантического региона.

По словам Картаполова, европейские лидеры верят, что в 2029-2030 году Россия модет напасть на их страны. Это, по мнению парламентария, свидетельствует о том, что страны Европы рассчитывают к 2029-2030 году выйти на уровень российских вооруженных сил по техническому оснащению.

Депутат добавил, что на Западе внимательно следят за событиями в зоне специальной военной операции на Украине.

На этой неделе Рютте сообщил, что европейские страны-члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году.

В январе 2025 года власти США потребовали от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По данным Telegraph, власти США рассматривают возможность лишения стран-членов НАТО, неспособных повысить свои расходы на оборону до требуемых 5%, права на использование пятой статьи устава альянса.

Ранее Картаполов заявил, что Россия обновит цели при появлении ядерного оружия в Польше и Швеции.

 
