Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В некоторых регионах России ожидаются грозы, ливни и подъем воды в реках

Синоптик Макарова: в Чечне и Северной Осетии ожидаются ливни и грозы
Сильные дожди, ливни и грозы начнутся в воскресенье в Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, 29 марта в этих регионах ожидаются сильные осадки, грозы и усиление северо-западного ветра до 20–28 м/с. В горных районах местами пройдут очень сильные дожди с мокрым снегом, а также возможны сильные ливни. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

Макарова добавила, что утром в горах местами возможен туман.

При этом, как отметила синоптик, температура воздуха будет выше нормы примерно на 4–6 °C. Днем ожидается до +10…+15 °C, а местами — до +18 °C.

До этого она говорила, что в московском регионе на следующей неделе ожидаются небольшие дожди, а температура поднимется до +15 °C. По ее словам, осадки будут слабыми: 30 марта местами по области пройдет небольшой дождь. Она отметила, что теплые ночи сохранятся, однако дневной прогрев будет немного ограничен облачностью и дождями, при этом погода останется теплой.

Ранее синоптик сообщал, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!