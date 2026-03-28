В некоторых регионах России ожидаются грозы, ливни и подъем воды в реках

Сильные дожди, ливни и грозы начнутся в воскресенье в Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, 29 марта в этих регионах ожидаются сильные осадки, грозы и усиление северо-западного ветра до 20–28 м/с. В горных районах местами пройдут очень сильные дожди с мокрым снегом, а также возможны сильные ливни. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

Макарова добавила, что утром в горах местами возможен туман.

При этом, как отметила синоптик, температура воздуха будет выше нормы примерно на 4–6 °C. Днем ожидается до +10…+15 °C, а местами — до +18 °C.

До этого она говорила, что в московском регионе на следующей неделе ожидаются небольшие дожди, а температура поднимется до +15 °C. По ее словам, осадки будут слабыми: 30 марта местами по области пройдет небольшой дождь. Она отметила, что теплые ночи сохранятся, однако дневной прогрев будет немного ограничен облачностью и дождями, при этом погода останется теплой.

Ранее синоптик сообщал, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц.